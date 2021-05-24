Официально. Покинувший «Зарю» Василь продолжит карьеру в Германии

Боснийский голкипер подписал контракт с «Санкт-Паули»

Никола Василь / Фото - ФК Заря

Немецкий «Санкт-Паули» через свой официальный сайт объявил о подписании голкипера Николы Василя. Недавно он покинул «Зарю».

Клуб из второй Бундеслиги занял десятое место в чемпионате в прошедшем сезоне. Босниец стал первым усилением команды в межсезонье.

За «Зарю» Василь выступал с лета 2019 года. Основным стал в минувшем сезоне, отыграв в УПЛ 16 матчей.

Ранее голкипер трогательно попрощался с луганчанами.