Еще один лидер «Зари» покинул команду
Официально. Покинувший «Зарю» Василь продолжит карьеру в Германии
Боснийский голкипер подписал контракт с «Санкт-Паули»
Никола Василь / Фото - ФК Заря
Немецкий «Санкт-Паули» через свой официальный сайт объявил о подписании голкипера Николы Василя. Недавно он покинул «Зарю».
Клуб из второй Бундеслиги занял десятое место в чемпионате в прошедшем сезоне. Босниец стал первым усилением команды в межсезонье.
За «Зарю» Василь выступал с лета 2019 года. Основным стал в минувшем сезоне, отыграв в УПЛ 16 матчей.
Ранее голкипер трогательно попрощался с луганчанами.
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