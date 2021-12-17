Официально. Пострадавший летом от сердечного приступа Эриксен покинул «Интер»

В Италии запрещено играть и тренироваться с кардио-дефибриллятором

Кристиан Эриксен / фото - Eurosport

Миланский «Интер» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с хавбеком Кристианом Эриксеном по обоюдному согласию:

«Клуб и вся семья «нерадзурри» желают Кристиану всего наилучшего в его будущем. Хотя пути «Интера» и Кристиана сейчас расходятся, узы никогда не разорвутся. Хорошие времена, голы, победы, празднование скудетто с болельщиками за пределами Сан-Сиро – все это навсегда останется в истории «нерадзурри».

Датчанин играл за «Интер» с января 2020-го года.

| CHRIS



ALL THE BEST, @ChrisEriksen8!



The goals, the victories, those Scudetto celebrations with fans outside San Siro – all this will remain forever in Nerazzurri historypic.twitter.com/wCGPGun4Gd — Inter (@Inter_en) December 17, 2021

Летом игрок получил сердечный приступ во время матча Евро-2020. После этого футболисту имплантировали кардио-дефибриллятор, но оказалось, что в Италии запрещено играть и тренироваться с этим устройством.

Ранее стало известно, где Эриксен может продолжить карьеру.