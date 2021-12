Официально. Пострадавший летом от сердечного приступа Эриксен покинул «Интер»

Кристиан Эриксен / фото - Eurosport

Миланский «Интер» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с хавбеком Кристианом Эриксеном по обоюдному согласию:

Датчанин играл за «Интер» с января 2020-го года.

| CHRIS



ALL THE BEST, @ChrisEriksen8!



The goals, the victories, those Scudetto celebrations with fans outside San Siro – all this will remain forever in Nerazzurri historypic.twitter.com/wCGPGun4Gd