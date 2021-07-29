Официально. «Реал» продлил 29-летнего Карвахаля еще на 4 года

Испанский защитник подписал с клубом новый контракт

Дани Карвахаль / Фото: Twitter

Защитник «Реала» Дани Карвахаль продлил контракт с клубом на 4 года – до 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Карвахаль является воспитанником «Реала». В прошлом сезоне 29-летний испанец провел 13 матчей и сделал 2 ассиста.

Ранее неофициальные источники сообщали, что Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2024-го года.