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Официально. «Реал» продлил 29-летнего Карвахаля еще на 4 года

Испанский защитник подписал с клубом новый контракт
Футбол Примерa (Испания)
15:57
Официально. «Реал» продлил 29-летнего Карвахаля еще на 4 года
Дани Карвахаль / Фото: Twitter

Защитник «Реала» Дани Карвахаль продлил контракт с клубом на 4 года – до 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Карвахаль является воспитанником «Реала». В прошлом сезоне 29-летний испанец провел 13 матчей и сделал 2 ассиста.

Ранее неофициальные источники сообщали, что Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2024-го года.

Петр Приходько
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Теги

Дани Карвахаль Реал Мадрид (футбол)

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