Карвахаль не сыграет в ответном матче с «Челси»
Официально. «Реал» продлил 29-летнего Карвахаля еще на 4 года
Испанский защитник подписал с клубом новый контракт
15:57
Дани Карвахаль / Фото: Twitter
Защитник «Реала» Дани Карвахаль продлил контракт с клубом на 4 года – до 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».
@DaniCarvajal92#Carvajal2025 pic.twitter.com/FLn75tsZl1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2021
Карвахаль является воспитанником «Реала». В прошлом сезоне 29-летний испанец провел 13 матчей и сделал 2 ассиста.
Ранее неофициальные источники сообщали, что Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2024-го года.
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