Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» официально подтвердила трансфер вингера

Джейдон Санчо / Фото: Twitter

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии». Это подтвердили в расположении «шмелей», об этом уже объявили на официальном сайте немецкого клуба.

МЮ пока официально не объявил о подписании Санчо.

Сумма сделки составит 85 миллионов евро, Санчо подпишет контракт с МЮ до 2026-го года.

Ранее стало известно, что МЮ хочет приобрести еще и вингера «Баварии» Кингсли Комана.