«Манчестер Юнайтед» удалось сбить цену на Санчо
Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Дортмундская «Боруссия» официально подтвердила трансфер вингера
14:03
Джейдон Санчо / Фото: Twitter
Вингер сборной Англии Джейдон Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии». Это подтвердили в расположении «шмелей», об этом уже объявили на официальном сайте немецкого клуба.
МЮ пока официально не объявил о подписании Санчо.
Сумма сделки составит 85 миллионов евро, Санчо подпишет контракт с МЮ до 2026-го года.
Ранее стало известно, что МЮ хочет приобрести еще и вингера «Баварии» Кингсли Комана.
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