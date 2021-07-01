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Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» официально подтвердила трансфер вингера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:03
Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Джейдон Санчо / Фото: Twitter

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии». Это подтвердили в расположении «шмелей», об этом уже объявили на официальном сайте немецкого клуба.

МЮ пока официально не объявил о подписании Санчо.

Сумма сделки составит 85 миллионов евро, Санчо подпишет контракт с МЮ до 2026-го года.

Ранее стало известно, что МЮ хочет приобрести еще и вингера «Баварии» Кингсли Комана.

Петр Приходько
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Теги

Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед

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