Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»

Фото: Sky Sports

Защитник Рафаэль Варан стал игроком «Манчестер Юнайтед».

МЮ подтвердил переход француза перед стартом матча АПЛ против «Лидса». Его представили публике.

Now THAT is an Old Trafford welcome #MUFC @RaphaelVarane