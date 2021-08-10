Сульшер: «Еще Фергюсон был близок к покупке Варана»
Он все ближе к АПЛ. Варан прошел первую часть медосмотра перед переходом в «Манчестер Юнайтед»
Защитник сборной Франции вскоре будет официально представлен новым клубом
22:58
Рафаэль Варан / Фото - footballreportingФранцузский защитник Рафаэль Варан, покинувший «Реал», отбыл необходимый карантин и начал проходить медицинское обследование, перед тем как официально стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Сегодня француз прошел первую часть медобследования. Об этом сообщает Daily Mail.
11 августа Варану вновь предстоит визит к медикам. Ожидается, что защитник подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» в течение 1-2 суток.
Как ранее сообщалось, защитник подпишет с МЮ 5-летний контракт с окладом в 12 миллионов евро. В «Реал» игрок получал в два раза меньше.
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