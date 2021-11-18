Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова
Официально. Всемирно известный итальянский экс-арбитр назначен куратором украинских рефери
Исполком УАФ утвердил кандидатуру Риццоли
Фото: УАФ
Экс-арбитр Никола Риццоли назначен куратором судейского корпуса в Украине, сообщает пресс-служба УАФ.
Исполком УАФ единогласно поддержал кандидатуру 50-летнего итальянца.
Риццоли ранее работал в судейском комитете Серии А, а также занимается назначением арбитров на матчи под эгидой UEFA.
Риццоли 7 раз признавался лучшим арбитром Серии А, лучшим судьей Евро-2016, а также судил два больших финала – ЛЧ в 2013-м году и чемпионата мира в 2014-м.
Ранее стало известно, что Лучано Лучи не сможет занимать свою должность после ДТП, именно он предложил кандидатуру Риццоли.