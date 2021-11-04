После ДТП Лучи не сможет управлять украинским арбитражом. В УАФ нашли преемника

Стало известно, когда представят нового главу судейского комитета

Лучано Лучи / Фото - УАФ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи больше не может полноценно исполнять свои обязанности. Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в личном Telegram-канале.

Похоже, травма в ДТП для Лучано Лучи оказалась такой, которая не позволяет ему полноценно продолжать работу в должности главы комитета арбитров Украины. Поэтому в дальнейшем ожидайте на этом посту нового, свеженького итальянца – Никола Рицолли. До конца года должны представить его на этом посту. Итальянская арбитражно-руководящая династия в украинском футболе продолжается.

Лучи работал главой украинского арбитража с 2015 года. Ранее был помощником Пьерлуиджи Коллины в судейском корпусе. Никола Риццоли завершил карьеру рефери в 2017 году.

Напомним, функционер попал в аварию вечером 23 августа, ему потребовалась операция.