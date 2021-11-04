В УАФ объяснили причины скандального удаления в матче «Ворскла» – «Шахтер»
После ДТП Лучи не сможет управлять украинским арбитражом. В УАФ нашли преемника
Стало известно, когда представят нового главу судейского комитета
Лучано Лучи / Фото - УАФ
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи больше не может полноценно исполнять свои обязанности. Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в личном Telegram-канале.
Похоже, травма в ДТП для Лучано Лучи оказалась такой, которая не позволяет ему полноценно продолжать работу в должности главы комитета арбитров Украины. Поэтому в дальнейшем ожидайте на этом посту нового, свеженького итальянца – Никола Рицолли.
До конца года должны представить его на этом посту. Итальянская арбитражно-руководящая династия в украинском футболе продолжается.
Лучи работал главой украинского арбитража с 2015 года. Ранее был помощником Пьерлуиджи Коллины в судейском корпусе. Никола Риццоли завершил карьеру рефери в 2017 году.
Напомним, функционер попал в аварию вечером 23 августа, ему потребовалась операция.
Комментарии 0