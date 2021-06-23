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«Заря» и «Александрия» забили друг-другу по пять мячей

Второй контрольный поединок между командами также завершился вничью
Футбол Украинская Премьер-лига
18:50
«Заря» и «Александрия» забили друг-другу по пять мячей
Фото - ФК Заря

В первом контрольном матче между собой «Заря» и «Александрия» разошлись миром (3:3). Вторая товарищеская игра также завершилась вничью.

Встреча шла по похожему сценарию. Счет открыли луганчане благодаря голу Шахаба. Однако снова команде пришлось оказаться в роли догоняющих. Ничью вырвал еще один игранец Сайядманеш.

Контрольный матч

«Заря» – «Александрия» 2:2

Голы: Шахаб, 4, Сайядманеш, 75 – Игрок на просмотре, 32, Каранга, 70

Напомним, «Александрия» продлила двух игроков.

Сергей Стаднюк
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Заря Александрия

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