Оганов: «Предлагали новые контракты Юрченко, Иванисени и другим»

Директор «Зари» рассказал об уходе лидеров

Фото: ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал уход лидеров команды.

В летний трансферный период команду покинули Василь, Абу-Ханна, Юрченко, Иванисеня и Цыганик. Была ли возможность хотя бы кого-то из них оставить в команде?

«У большинства из перечисленных игроков закончились контракты, и ребята изъявили желание уйти из футбольного клуба. Мы им еще зимой предлагали их продлить, но они сказали, что подумают. В конечном итоге до продления дело так и не дошло, и после завершения сезона-2020/21 они уехали. А с Цыгаником мы нашли взаимопонимание и по обоюдному согласию расторгли соглашение».

Со всеми ли из перечисленных футболистов клуб расстался без приключений или шероховатостей?

«Абсолютно со всеми. Мы ведь солидный клуб и до этого не допускаем. Если бы были какие-то шероховатости, то футболисты об этом не молчали бы. Они подняли бы на ноги всех журналистов и начали давать интервью налево и направо».

«Заря» нередко выгодно продавала своих игроков. На ком-то из них клуб заработал этим летом?

«Все были свободными агентами, мы не собирались на них зарабатывать. Отработав контракт, они получили этот статус и уехали».

Много разговоров ходило вокруг возможного появления Иванесени в «Металлисте», а Юрченко – в турецких клубах. Такие варианты действительно рассматривались?

«После того как ребята покинули клуб, честно говоря, я даже не знаю, какова их дальнейшая судьба. Они сами вправе ее решать. Да и зачем мне интересоваться делами футболистов, которые уже не играют в нашем клубе? Слава богу, мне хватает и своих ребят, которыми я должен заниматься, чтобы они продолжили карьеру в «Заре».

Владлен Юрченко может оказаться в Турции.