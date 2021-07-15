Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Оганов: «Предлагали новые контракты Юрченко, Иванисени и другим»

Директор «Зари» рассказал об уходе лидеров
Футбол Украинская Премьер-лига
13:07
Оганов: «Предлагали новые контракты Юрченко, Иванисени и другим»
Фото: ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал уход лидеров команды.

В летний трансферный период команду покинули Василь, Абу-Ханна, Юрченко, Иванисеня и Цыганик. Была ли возможность хотя бы кого-то из них оставить в команде?

«У большинства из перечисленных игроков закончились контракты, и ребята изъявили желание уйти из футбольного клуба. Мы им еще зимой предлагали их продлить, но они сказали, что подумают. В конечном итоге до продления дело так и не дошло, и после завершения сезона-2020/21 они уехали. А с Цыгаником мы нашли взаимопонимание и по обоюдному согласию расторгли соглашение».

Со всеми ли из перечисленных футболистов клуб расстался без приключений или шероховатостей?

«Абсолютно со всеми. Мы ведь солидный клуб и до этого не допускаем. Если бы были какие-то шероховатости, то футболисты об этом не молчали бы. Они подняли бы на ноги всех журналистов и начали давать интервью налево и направо».

«Заря» нередко выгодно продавала своих игроков. На ком-то из них клуб заработал этим летом?

«Все были свободными агентами, мы не собирались на них зарабатывать. Отработав контракт, они получили этот статус и уехали».

Много разговоров ходило вокруг возможного появления Иванесени в «Металлисте», а Юрченко – в турецких клубах. Такие варианты действительно рассматривались?

«После того как ребята покинули клуб, честно говоря, я даже не знаю, какова их дальнейшая судьба. Они сами вправе ее решать. Да и зачем мне интересоваться делами футболистов, которые уже не играют в нашем клубе? Слава богу, мне хватает и своих ребят, которыми я должен заниматься, чтобы они продолжили карьеру в «Заре».

Владлен Юрченко может оказаться в Турции.

Источник: Fanday.net Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
«Заря» проведет контрольный матч против «Днепра-1»
«Заря» проведет контрольный матч против «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 17:03
Вернидуб: «Заря» никогда не сливала матчи «Динамо»
Вернидуб: «Заря» никогда не сливала матчи «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 07:16
«Заря» добыла волевую победу над турецким клубом
«Заря» добыла волевую победу над турецким клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
13 июля 19:57
«Заря» в компенсированное время вырвала победу над сербским клубом
«Заря» в компенсированное время вырвала победу над сербским клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 19:22
«Заря» намерена арендовать хавбека «Фламенго»
«Заря» намерена арендовать хавбека «Фламенго»
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 17:43

Новости: Футбол

Роббен во второй раз сообщил о завершении игровой карьеры
Роббен во второй раз сообщил о завершении игровой карьеры
В Европе
14:45
«Десна» объявила о переходе Селина
«Десна» объявила о переходе Селина
Украинская Премьер-лига
14:39
Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»
Лавриненко: «У нас еще есть время до первый игры в УПЛ»
Украинская Премьер-лига
14:34
В Бразилии новую форму местного клуба купили 35 тысяч человек за сутки
В Бразилии новую форму местного клуба купили 35 тысяч человек за сутки
В мире
14:26
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Украинская Премьер-лига
14:17
Футболисты сборной Англии получили свыше 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро-2020
Футболисты сборной Англии получили свыше 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро-2020
Евро-2020
13:52
«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии
«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии
Украинская Премьер-лига
13:45
Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»
Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»
Украинская Премьер-лига
13:37
«Шахтер» возобновил тренировки по прибытию в Киев
«Шахтер» возобновил тренировки по прибытию в Киев
Украинская Премьер-лига
13:29
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости