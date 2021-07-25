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ОИ. Хет-трик Жиньяка помог Франции совершить камбэк с ЮАР. Победа Аргентины, ничья Бразилии

Результаты матчей группового этапа
Olympics Токио-2020
25 июля 13:26
ОИ. Хет-трик Жиньяка помог Франции совершить камбэк с ЮАР. Победа Аргентины, ничья Бразилии
Фото - FFF

Состоялся ряд матчей второго тура группового этапа олимпийского турнира по футболу. Аргентина минимально переиграла Египет. Гондурас и Франция совершили камбэки в поединках с Новой Зеландией и ЮАР соответственно. Бразилия сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром.

Самым зрелищным выдался матч французов против южноафриканцев. Пусть первый тайм запомнился лишь нереализованным пенальти Сингхом, зато во втором начался настоящий триллер.

Опытный форвард Жиньяк оформил хет-трик, каждым своим мячом сравнивая счет. А Саванье вырвал победу для Франции в компенсированное время.

Бразилия набрала по 4 очка с ивуарийцами в группе D. В квартете A Франция вместе с Японией и Мексикой добыла по три пункта, сыграв на матч больше. Аргентина дограла по очкам Австралию в группе C. В квартете B Новая Зеландия, Гондурас и Румыния имеют по три очка.

Олимпийские игры, групповой этап

Египет – Аргентина 0:1

Голы: Медина, 52

Египет: Эль-Шенави, Эль-Фоту, Эль-Эраки (Фуад, 46), Хамди, Галаль (Maher, 79), Хамди (Адель, 60), Тавфик, Собхи, Хегази, Райан, Мохсен (Мохамед, 60).

Аргентина: Ледесма, Перес, де ла Фуэнте, Медина, Барко (Урси, 62), Браво, Вера, Пайеро (Бельмонте, 79), Мак Аллистер (Альмада, 89), Гайч (Понсе, 62), де ла Вега.

Предупреждения: Понсе, Бельмонте, де ла Вега, Перес

Франция – ЮАР 4:3

Голы: Жиньяк, 57, 78, 86 (пен.), Саванье, 90 – Кодисанг, 53, Макгопа, 73, Мокуна, 82

Франция: Бернардони, Калулу, Каси, Нкунку, Мишлен, Саванье, Товен (Бека-Бека, 68), Тузар (Норден, 68), Мбуку (Ле Фе, 61), Жиньяк, Коло-Муани.

ЮАР: Уильямс, Фрослер (Мукумела, 83), Мохамме, Флерс, Малепе, Нгобо (Махлаци, 65), Кодисанг (Моселе, 78), Селе, Мокуна (Моньяне, 83), Сингх, Макгопа.

Предупреждения: Нкунку, Саванье – Мокуна, Уильямс

Новая Зеландия – Гондурас 2:3

Голы: Какасе, 10, Вуд, 49 – Пальма, 45, Обрегон, 78, Ривас Виндель, 87

Новая Зеландия: Вуд, Какасе, Рид (Стейнджер, 6), Пейнакер, Льюис (Стаменич, 64), Стенснесс, Джаст (Чемпнесс, 86), Белл, Маккоуэтт (Уэйн, 65), Вуд, Ингэм.

Гондурас: Гуити, Гарсия, Мальдонадо (Мелендес, 63), Декас, Мелендес (Олива, 62), Альварес (Ривас Виндель, 63), Родригес, Пальма, Рейес, Бенгуче (Пинеда, 46), Мартинес (Обрегон, 71).

Предупреждения: Уэйн, Стаменич – Декас

Бразилия – Кот-д'Ивуар 0:0

Бразилия: Сантос, Арана, Диего Карлос, Нино, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони (Малком, 74), Матеус Кунья (Мартинелли, 74), Ришарлисон (Паулиньо, 79), Клаудиньо.

Кот-д'Ивуар: Тапе, Дабила, Байи, Диалло, Уаттара (Куао, 63), Кессиэ (Думбия, 90), Куасси, Диалло (Куаме, 63), Градель (Кеита, 90), Синго, Дао (Тимит, 75).

Предупреждения: Диалло – Куасси

Удаления: Дуглас Луис – Куасси
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Бразилии (футбол) сборная Франции (футбол) Кот д'Ивуар

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