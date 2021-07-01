Олег Кузнецов: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»

Англичане выглядят очень грозным соперником

Олег Кузнецов / фото - FootBoom

Легендарный игрок «Динамо» Олег Кузнецов дал свой прогноз на предстоящий поединок четвертьфинала Евро-2020 между сборной Украины и Англии:

«На таких турнирах слабых соперников не бывает, в настоящее время футбол прогрессирует почти во всех странах, в этом мы могли убедиться после завершения групповой стадии и состоявшихся матчей плей-офф. Из гонки выбыли такие фавориты, как Франция, Португалия, Германия, Нидерланды… Думаю, сборная Украины в Риме не упустит шанс впервые в истории оказаться в полуфинале ЧЕ. Прогнозирую, что игровое время закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти Украина пройдет дальше».

Забить сборной Англии будет невероятно сложно, ведь команда Гарета Саутгейта пока не пропустила ни одного гола на этом Евро. Статистические порталы также не верят в подопечных Андрея Шевченко и считают Украину аутсайдерами четвертьфиналов.

Напомним, стало известно, кто рассудит матч Украины и Англии.