Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
«Олимпик» хочет выступать в Первой лиге
«Минай» и донецкий клуб могут поменяться местами
20:14
Фото: olimpik.com.ua
Президент ПФЛ Украины Александр Каденко заявил, что «Олимпик» отправил письмо с просьбой об участие в Первой лиге:
ПФЛ Украины получила официальное письмо от ФК «Олимпик» с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен и имеются все основания полагать, что отказавшийся от соперничества в элите «Олимпик» поменяется местами с «Минаем», который готов снова играть в классе сильнейших.
Напомним, что донецкий клуб отказался от места в УПЛ, которое должен занять «Минай».
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