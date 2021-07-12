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«Олимпик» хочет выступать в Первой лиге

«Минай» и донецкий клуб могут поменяться местами
Футбол Первая лига
20:14
«Олимпик» хочет выступать в Первой лиге
Фото: olimpik.com.ua

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко заявил, что «Олимпик» отправил письмо с просьбой об участие в Первой лиге:

ПФЛ Украины получила официальное письмо от ФК «Олимпик» с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен и имеются все основания полагать, что отказавшийся от соперничества в элите «Олимпик» поменяется местами с «Минаем», который готов снова играть в классе сильнейших.

Напомним, что донецкий клуб отказался от места в УПЛ, которое должен занять «Минай».

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Олимпик Донецк

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