Все игроки и тренеры клуба Первой лиги перейдут в «Олимпик»
«Олимпик» объявил имя нового главного тренера
Специалист будет руководить командой в Первой Лиге
24 июля 22:07
Сергей Литовченко / фото - FootBoom
«Олимпик» официально объявил о назначении украинского специалиста Сергея Литовченко на пост главного тренера. Это сообщается на официальном сайте клуба.
В штаб также вошли: ассистент тренера Виталий Розгон, тренер по физподготовке Евгений Наумовец и тренер вратарей Юрий Клименко.
До этого 42-летний специалист возглавлял «Рубикон» из Второй лиги.
Напомним, «Олимпик» объявил об участии в Первой Лиге.
Комментарии 0