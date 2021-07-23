«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге

Фото: ФК Олимпик

«Олимпик» на своем официальном сайте объявил об участии в Первой лиге Украины.

Именно под эгидой ПФЛ обновленная донецкая команда выступит в грядущем сезоне. Уже 25 июля в воскресенье олимпийцы стартуют выездным матчем против одного из главных фаворитов сезона - криворожского Кривбасса.

Новая страничка истории донецкой команды уже приоткрыта: домашние матчи в новом сезоне дончане будут проводить на стадионе «им. Банникова» в Киеве».