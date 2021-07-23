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«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге

Клуб заявился на новый сезон
Футбол Первая лига
14:10
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге
Фото: ФК Олимпик

«Олимпик» на своем официальном сайте объявил об участии в Первой лиге Украины.

«Рады сообщить Вам, что наш клуб продолжит свое существование. Одна из самых красивых эмблем среди футбольных команд Украины уже красуется на сайте Первой лиги.

Именно под эгидой ПФЛ обновленная донецкая команда выступит в грядущем сезоне. Уже 25 июля в воскресенье олимпийцы стартуют выездным матчем против одного из главных фаворитов сезона - криворожского Кривбасса.

Новая страничка истории донецкой команды уже приоткрыта: домашние матчи в новом сезоне дончане будут проводить на стадионе «им. Банникова» в Киеве».

«Олимпик» недавно снялся с розыгрыша УПЛ. Его место занял «Минай».

Андрей Усмонов
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Олимпик Донецк

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