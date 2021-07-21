Санжар: «Никакой информации про дальнейшее существование «Олимпика» не имею»
«Олимпик» сменит название. У клуба появятся новый президент и акционеры
Ранее дончане снялись с УПЛ и были включены в состав Первой лиги
21 июля 18:35
Фото - ФК Олимпик
У донецкого «Олимпика» появятся новый президент и акционеры, также будет сменено название. Об этом сообщил экс-глава клуба Владислав Гельзин.
Этот «Олимпик» будет без меня и тех людей, которые спонсировали клуб в последнее время. Будет новый президент, новые акционеры, а в скором времени и другое название клуба.
Напомним, донецкий клуб снялся с УПЛ. Также было объявлено, что он приостановит свою деятельность, однако команда была заявлена на Первую лигу.
В элитном дивизионе «Олимпик» был заменен «Минаем».
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