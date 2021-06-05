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«Олимпик» сравнялся с «Александрией» по числу ушедших игроков в межсезонье

Счет 9:9
Футбол Украинская Премьер-лига
11:57
«Олимпик» сравнялся с «Александрией» по числу ушедших игроков в межсезонье
Фото - ФК Олимпик

Донецкий «Олимпик» попрощался сразу с девятерыми футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, у ряда игроков истекли сроки действия контрактов. Это голкипер Артем Кичак, защитники Иван Зотько, Евгений Пасич, полузащитники Руслан Бабенко, Тарас Завийский и капитан Сергей Политыло.

Также из аренды возвращаются в «Динамо» Бенито и Ибрагим Каргбо. В «Луго» отправился Орест Лебеденко.

Ранее с таким же количеством игроков попрощалась «Александрия».

Сергей Стаднюк
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Теги

Олимпик Донецк Бенито Ибрагим Каргбо Орест Лебеденко Артем Кичак Иван Зотько Евгений Пасич Сергей Политыло

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