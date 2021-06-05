«Олимпик» не снимется с УПЛ – источник
«Олимпик» сравнялся с «Александрией» по числу ушедших игроков в межсезонье
Счет 9:9
Фото - ФК Олимпик
Донецкий «Олимпик» попрощался сразу с девятерыми футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Так, у ряда игроков истекли сроки действия контрактов. Это голкипер Артем Кичак, защитники Иван Зотько, Евгений Пасич, полузащитники Руслан Бабенко, Тарас Завийский и капитан Сергей Политыло.
Также из аренды возвращаются в «Динамо» Бенито и Ибрагим Каргбо. В «Луго» отправился Орест Лебеденко.
Ранее с таким же количеством игроков попрощалась «Александрия».
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