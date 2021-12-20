«Омикрон» не напугал. Сезон АПЛ не будет приостановлен из-за вируса

6 матчей прошедшего тура были перенесены

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Состоялось экстренное собрание руководства английской Премьер лиги, где решался вопрос возможной приостановки чемпионата из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в Twitter, АПЛ не будет приостановлено, несмотря на то, что вирус был обнаружен в стане нескольких команд.

Ранее были перенесены 6 из 10-ти матчей на выходных, но в Англии не думают о паузе в турнире даже на один тур.

Часть клубов предложили ввести раздельные тренировки для вакцинированных и невакцинированных игроков, а также заставить их раздельно ездить на матчи.

Но неизвестно, как ситуация развернется в ближайшие недели, ведь на Англию надвигается штамм «Омикрон». Прогнозируют рекордное количество заболеваний и катастрофические последствия.