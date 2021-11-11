Он быстро восстанавливается. Месси может сыграть в квалификации ЧМ-2022 против Уругвая

У аргентинца проблемы с левым коленом

Лионель Месси / фото - Getty Images

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси быстро восстанавливается после травмы и уже вернулся в общую тренировочную группу, сообщает портал TyC Sports.



У нападающего было повреждено левое колено. Именно из-за этого аргентинец пропустил пару последних матчей ПСЖ. Источник сообщает, что если Месси продолжит так быстро восстанавливается после травмы, то главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выпустит игрока на матч против против Уругвая, который пройдет в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу-2022.

Матч Уругвай - Аргентина состоится 13-го ноября.

Напомним, Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч».