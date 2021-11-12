Витао: «Календарь очень плотный, у нас большая усталость»
«Он очень дотошный». Витао рассказал о работе под руководством Де Дзерби
Защитник «Шахтера» признался, что он многому научился у специалиста
Витао / фото - Шахтер
Защитник донецкого «Шахтера» бразилец Витао в интервью порталу AS рассказал о работе под руководством Роберто Де Дзерби.
Он очень дотошный, общается с игроками лицом к лицу, мы многому учимся. По его мнению, сильнейшая игра строится на защитниках
Что он вам говорит?
Что я молод, но он мне доверяет, что у меня есть потенциал.
Напомним, Де Дзерби назвал самую большую трудность, с которой столкнулся в «Шахтере».
Комментарии 0