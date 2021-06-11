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Он привел «Лилль» к чемпионству, а теперь его именем пугают Италию. Йылмаз готовит Турцию к сенсации на Евро

Лишь в 35 лет о нем действительно заговорил весь мир
Футбол Евро-2020
15:24
Он привел «Лилль» к чемпионству, а теперь его именем пугают Италию. Йылмаз готовит Турцию к сенсации на Евро Превью
Бурак Йылмаз / Фото - Daily Sabah

Сборная Турции – одна из темных лошадок чемпионата Европы. И хоть это самая молодая команда на Евро, но ее лидеру уже почти 36 лет. Бурак Йылмаз – бомбардир, который привел «Лилль» к сенсационному чемпионству во Франции. Он обязан зажечь этим летом.

«В футболе я прошел через все. И через хорошее, и через плохое. Мены выгоняли из команды, отправляли в аренду, продавали. А я становился лучшим бомбардиром».

Йылмаз – сын бывшего футболиста, вратаря «Бешикташа». Но на старте карьеры это никак не помогало нападающему.

После отличного старта в «Антальяспоре» были провальные сезоны в «Бешикташе» и «Фенербахче», где были и аренда, и обмен, и продажа. Но в 2010 году все перевернулось с ног на голову. Форвард перешел в «Трабзанспор» и больше никогда не забивал меньше 10 мячей за сезон.

Сейчас сборную Турции, как и на историческом, бронзовом чемпионате мира-2002, тренирует Шенол Гюнеш. Именно под его руководством состоялся прорыв «Йылмаза» в «Трабзоне» – 19 голов в первом полноценном сезоне и впечатляющие 33 гола – во втором.

Вместе с Шенолем Гюнешем Йылмаз работал и «Трабзонспоре», и в «Бешикташе» / Фото - Sabah
В той кампании он стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги и получил приглашение от «Галатасарая». Именно в первом для него сезоне на «Тюрк Телеком Арене» стамбульская команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, уступив там «Реалу».

Йылмаз стал лучшим игроком группового этапа по версии UEFA. В квартете с «Манчестер Юнайтед», «Брагой» и ЧФР Клуж он забил шесть мячей – это рекорд для турецкого футбола. А после этого забил еще по мячу в ворота «Шальке» в 1/8 финала.

Четыре года в «Галатасарае» – и, казалось, курс на завершение карьеры – переезд в Китай в 31-летнем возрасте.

Йылмаз провел там два года так ничего и не выиграв. И вот неожиданное решение – возвращение в «Трабзанспор». Постарев еще на два года, он опять едва не стал лучшим бомбардиром Суперлиги – второе место с 23 голами.

«Бешикташ» тоже, наверное, не пожалел, что решился вернуть форварда в свою команду – за полтора сезона уже ветеран Бурак настрелял 24 мяча в чемпионате. А затем уехал покорять Европу.

Йылмаз – один из немногих игроков, кто в течение карьеры успел повыступать в составе четырех самых титулованных клубов Турции: «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Трабзонспор».

«Давление? Давление – это хорошо».

Эти слова он сказал перед Евро, но они отлично описывают и его переход в «Лилль». Только в 35 лет он решился попробовать себя в чемпионате уровня топ-5. Предложения были и до этого, но теперь он все же дал согласие на переход.

Свободный агент, которого подписывали в качестве резервиста для дорогостоящего новичка Джонатана Дэвида.

Нет, Йылмаз не был согласен с такой ролью.

Канадцу нужно было время на раскачку. Йылмазу – нет. В первых 12 матчах сезона он совершил 10 результативных действий. Причем, они были не просто для количества – победные ассисты в матчах с «Рейсом» и «Монако», победный гол с «Лансом», ничейные мячи и передачи в играх против «Ниццы», «Лиона», «Сент-Этьена».

Столь уверенный старт позволил команде Кристофа Гальтье закрепиться в статусе одного из лидеров чемпионата. А затем Йылмаз получил травму берцовой кости – из-за нее пришлось пропустить девять матчей.

Когда Бурак говорил, что без повреждения забил бы еще больше – ты ему веришь. Но главное в этой истории то, что он набрал форму к концу чемпионата. Он был неотразим именно тогда, когда это было максимально необходимо.

Бенефис Йылмаза – матч против «Лиона». Обе команды тогда претендовали на золотые медали. И «доги» в первом тайме пропустили дважды – 0:2. Из этой ситуации было крайне сложно выбраться.

  • 45+1 минута – гол Йылмаза со штрафного.

  • 60 минута – ассист Йылмаза на пустые ворота Дэвиду.

  • 85 минута – победный гол Йылмаза

Обзор матча «Лион» – «Лилль»:

В 35 лет он вытащил крайне важный матч для своей команды. Важный и в турнирном, и в психологическом плане. Из последних пяти встреч в Лиге 1 «Лилль» выиграл четыре. Йылмаз забил шесть мячей.

Он был королем в Турции и стал чемпионом во Франции.

Свой первый матч на Евро команда Йылмаза проведет против Италии. Алессандро Флоренци провел прошлый сезон в ПСЖ и надеялся впервые в карьере выиграть золото чемпионата – Бурак ему не позволил:

«Йылмаз очень опасен перед воротами. Он провел отличный сезон. Но мы знаем как остановить его».

Роберто Манчики, команда имеет впечатляющую серию из 23 побед кряду тоже выделил Йылмаза в составе соперников:

«Бурак провел отличный сезон. Это игрок, который очень мне нравится. Но я надеюсь, что он на не забьет. Он отличный и как игрок, и как человек».

Йылмаз – второй лучший бомбардир в истории сборной Турции. Он единственный, кому удавалось забивать в пяти матчах за свою национальную команду кряду. Не так давно он оформил хет-трик в матче с Нидерландами. Поэтому Бурак не боится соперников на чемпионате Европы:

«У нас вместе с Италией, Швейцарией и Уэльсом у всех равные шансы. Нет никого сильнее или слабее нас».

В 2002, когда Турция выигрывала бронзу чемпионата мира, Йылмаз еще был слишком молод для вызова в сборную. В 2008, когда Турция выиграл бронзу чемпионата Европы, Йылмаз еще не был достаточно хорош для вызова в сборную.

С тех пор это лишь второй большой турнир для турков – в 2016 не удалось выйти из группы. Йылмаз недоволен. Он хочет, чтобы в его карьеры были успехи не только с клубом, но и со сборной.

Он – лидер этой команды. И хочет помочь Гюнешу повторить тренерский успех 2002 – взять медали со сборной.

«Он продолжает учиться новым вещам каждый день. Он пример для подражания для каждого молодого футболиста», – Шенол Гюнеш.

Если Италии рассчитывала на легкую прогулку в первом матче на Евро, то зря. Хоть игра и пройдет на «Стадио Олимпико», но Йылмаз попытается устроить там настоящую бойню на «Колизее».

Рим, готовься встречать короля.

Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция

Евро-2020. Турция — Италия. Онлайн трансляция
Сергей Лукьяненко
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Теги

сборная Турции (футбол) сборная Италии (футбол) Лилль Турция - Италия

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