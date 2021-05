Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии

Руслан Малиновский / Фото: Eurosport

В финальном матче Кубка Италии встретились «Ювентус» и «Аталанта».

Туринская команда успела открыть счет, но «Аталанта» уже сравняла усилиями Руслана Малиновского. Отличный гол получился у хавбека бергамасков.

#CoppaItalia ~ #AtalantaJuve



ATALANTA 1 × 1 JUVENTUS | GOAL HD





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pic.twitter.com/m0qETTJqC4