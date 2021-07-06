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Он все еще играет! Подольски подписал контракт с польским клубом

36-летний игрок перебрался в новую команду
Футбол В Европе
14:48
Он все еще играет! Подольски подписал контракт с польским клубом
Фото: Gornik

Нападающий Лукас Подольски сменил клуб.

На днях немец покинул турецкий «Антальяспор», где провел два года. Завершать карьеру футболист не собирается.

О переходе 36-летнего игрока объявил польский «Гурник» Забже. Контракт подписан на один сезон.

Подольски кроме Турции уже успел поиграть в Японии.

Андрей Усмонов
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