34-летний Лукаш Подольски вернулся в чемпионат Турции
Он все еще играет! Подольски подписал контракт с польским клубом
36-летний игрок перебрался в новую команду
Фото: Gornik
Нападающий Лукас Подольски сменил клуб.
На днях немец покинул турецкий «Антальяспор», где провел два года. Завершать карьеру футболист не собирается.
О переходе 36-летнего игрока объявил польский «Гурник» Забже. Контракт подписан на один сезон.
10...— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) July 5, 2021
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The Legend continues
#gornikzabrze #trojkolorowi #legendcontinues #czternastokrotnimistrzowie #roosevelta81 #jadymydurs pic.twitter.com/aBQongGxtk
Подольски кроме Турции уже успел поиграть в Японии.
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