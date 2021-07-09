Они променяли футбол на кино Новости партнера

Не так давно в одном из популярных западных телевизионных ток-шоу аудитории предложили в прямом эфире дать ответ на вопрос...

Не так давно в одном из популярных западных телевизионных ток-шоу аудитории предложили в прямом эфире дать ответ на вопрос: что вас больше заинтересовало бы – кино о футболе или любимые футболисты в кино. Спектр запросов публики оказался весьма широким, и выяснилось, что наибольшим спросом пользовались бы фильмы, в которых бы футболисты играли антагонистические собственному имиджу роли. Иными словами, идеализированная сага о себе любимом в романтическом контексте мало кого заинтересовала бы. Скажем, Андрея Шевченко в роли порядочного семьянина ожидал бы кассовый провал, а вот он же в ипостаси серийного маньяка-убийцы собирал бы полные залы.

Семейство Пфаффов

Здесь, правда, следует сделать оговорку: избалованная западная публика отнюдь не прочь лицезреть своих кумиров в их обычном повседневном ракурсе, но с одной оговоркой: постановка должна иметь документальный характер и смахивать на нечто вроде реалити-шоу «За стеклом». Прецеденты имеются. Например, знаменитый в прошлом бельгийский голкипер Жан-Мари Пфафф, в свое время сыгравший в Киеве в прощальном матче Олега Блохина (помните, как бельгиец на время уступил место в воротах нынешнему главному тренеру сборной Украины, а сам метнулся вперед), вовремя смекнул, что коль часто поклонники называют его клоуном, то неплохо бы и денег на сем немного срубить. Причем решил не мелочиться и привлечь к этому всю свою семью. И вот каждую пятницу поклонники немецкой Баварии, бельгийского Беверена или турецкого Трабзонспора имели возможность лицезреть своего недавнего кумира в телесериале с незатейливым названием «Семейство Пфаффов». Причем в деловой смекалке бывшему вратарю не откажешь, поскольку число участников этого действа составляет ровно футбольную команду – 11 человек, причем все они прямые родственники футболиста – от отца, которому было уже далеко за 70 лет до трех дочерей и внучки, которая едва-едва научилась ходить.

Винни Джонс: костолом – это призвание

«Карты, деньги, два ствола», «Угнать за 60 секунд», «Большой куш», «Пароль «Рыба-меч» – эти фильмы сегодня смело можно отнести к классике своего жанра. Одновременно они принесли славу и британскому футболисту Винни Джонсу, которому в этом году исполнилось 40 лет. На родине Джонс слыл весьма скандальной фигурой, запомнившись болельщикам не столько отменной игрой, сколько вызывающими выходками на футбольном поле. За грубость, хамство и драки он постоянно удался с поля, и если какой-нибудь футбольный матч с его участием обходился без эксцессов, пресса тут же говорила, что Джонс болен или находится не в настроении. В 1986 году Джонс дебютировал в клубе Уимблдон, после чего пытал счастья в Лидсе, Шеффилде и Челси. Несомненно, было бы любопытно взглянуть на этого защитника-костолома в нынешнем детище Романа Абрамовича, но на сегодняшний день Джонс если и гоняет мяч, то больше в актерской команде Голливуд Юнайтед. Имидж «крутого парня» всегда был близок футболисту. На зеленом газоне в полной мере выплеснуть из себя эмоции у него не было возможности, а вот в роли лондонского гангстера Большого Криса он чувствовал себя в своей шкуре, и как-то признался, что готов был не выходить из образа и после окончания съемок. Но благо, скучать голливудские режиссеры ему не дали. В конце концов, и в кино он вернулся к футбольным первоистокам, сыграв в картине «Евротур» роль предводителя оравы футбольных хулиганов – фанов Манчестер Юнайтед. Причем, как шутили после, сделал это настолько убедительно, что воинственно настроенные группировки МЮ предлагали ему стать их главарем.

А когда трем тысячам кинолюбителей был задан вопрос: «Кто является лучшим экранным гангстером?», экс-защитник сборной Уэльса в этом списке занял почетное седьмое место. Кстати, первенствовал здесь легендарный Марлон Брандо, блестяще сыгравший главу мафиозного клана Корлеоне в картине «Крестный отец».

Впрочем, у Винни еще будет немало возможностей подняться повыше в названном реестре.

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Кантона: и пират, и гей

Как показывает практика, чаще всего спортсменов задействуют в боевиках или детективах. Причин тому, как нам кажется, две. Во-первых, хорошо подготовленным физически, натренированным атлетам гораздо проще проявить себя в картинах, где во главу угла ставится «экшн» – действие. Во-вторых, и это не секрет, не только среди зрителей, но зачастую и среди продюсеров и режиссеров распространен стереотип о низком интеллектуальном потенциале спортсменов, у которых, якобы, просто нет времени для самообразования и расширения своего кругозора. А потому предлагать боксеру роль в психологической драме попросту не решаются. Хотя отдельные случаи все же имеются.

Бывший форвард футбольной сборной Франции Эрик Кантона всегда тяготел к некоммерческим проектам. Параллельно с забиванием мячей в сетку чужих ворот, Эрик приобрел в одном из парижских театров права на постановку спектакля «Кто боится Вирджинии Вульф?». Друзья Эрика утверждают, что театр, а также живопись всегда служили отдушиной для него. И, несмотря на всю неординарность своих поступков на людях, Эрику всегда было свойственно чувство изысканности и утонченности. Даже выходя из зала суда, осудившего его за избиение фаната, футболист романтично произнес в присутствии журналистов: «Когда чайки преследуют траулер, они думают, что сардины выбросят в море». До сих пор для многих остается загадкой, что именно хотел сказать футболист этой фразой. Очевидным остается одно – Эрик никогда не боялся экспериментировать и ходить по лезвию бритвы. Далеко не каждый актер, а тем более имеющий за плечами насыщенную славой спортивную карьеру, решился бы сыграть человека нестандартной сексуальной ориентации. А Кантона с блеском исполнил роль гея-пирата в сериале «Мальтийский двор». Но настоящим шоком для его поклонником стал фильм «Обжора». Тот, кто знает Кантону, вряд ли сможет представить его в роли 160-килограммового полицейского, не знающего меры в уничтожении съестного. Тем не менее, в достаточно короткие сроки подтянутая спортивная фигура атлета приобрела округлые формы. Понятное дело, что большую часть его внешнего антуража составил грим, но и без усилий самого Кантоны, набравшего приличный вес, здесь тоже не обошлось. Благо, по сюжету фильма герою пришлось в спешном порядке худеть, чтобы завладеть сердцем юной красавицы, в противном случае тройной подбородок и талия в четыре обхвата вполне могли слиться с образом экс-футболиста.

А вот бывший партнер Эрика по сборной Франции Давид Жинола предстал на телеэкране в роли снайпера-нациста. Жинола сняться в фильме «Последняя капля», повествующим о Второй мировой войне. К роли француз подошел со всей ответственностью – прошел курс обучения в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. «В кино есть шанс исправить ошибку, сделав другой дубль. В футболе такого шанса нет» - отметил Давид. Подчеркнем, что мировоззрение Давида совсем не соответствовало этой роли. Он человек вполне прогрессивных убеждений – активно участвовал в кампании Красного Креста по борьбе с противопехотными минами и в благотворительных акциях ЮНЕСКО в пользу детей.

Максим Розенко