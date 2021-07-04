Миколенко и Малиновский остались в запасе на матч со Швецией
Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat
Также хорошо сыграли полузащитники Зинченко и Шапаренко
09:20
Виталий Миколенко / фото - Getty Images
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был признан лучшим игроком команды Андрея Шевченко в матче против Англии. В четвертьфинале Евро игрок столичного «Динамо» набрал 328 баллов по версии InStat.
Футболист выиграл 9 из 11 единоборств, сделал 7 отборов, 6 перехватов и 5 подборов.
В тройку лучших футболистов сборной Украины также вошли Александр Зинченко (293 балла) и Николай Шапаренко (290 баллов)
Лучшим игроком матча стал нападающий сборной Англии Харри Кейн (418), который оформил дубль.
Напомним, что Миколенко пропустил матч против Швеции. За ним продолжают следить топ-клубы Серии А.
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