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Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat

Также хорошо сыграли полузащитники Зинченко и Шапаренко
Футбол Сборная Украины
09:20
Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat
Виталий Миколенко / фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был признан лучшим игроком команды Андрея Шевченко в матче против Англии. В четвертьфинале Евро игрок столичного «Динамо» набрал 328 баллов по версии InStat.

Футболист выиграл 9 из 11 единоборств, сделал 7 отборов, 6 перехватов и 5 подборов.

В тройку лучших футболистов сборной Украины также вошли Александр Зинченко (293 балла) и Николай Шапаренко (290 баллов)

Лучшим игроком матча стал нападающий сборной Англии Харри Кейн (418), который оформил дубль.

Напомним, что Миколенко пропустил матч против Швеции. За ним продолжают следить топ-клубы Серии А.

Антон Кривенко
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Виталий Миколенко

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