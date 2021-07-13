«Минай» избежит запрета FIFA на трансферы
Оправдывают возвращение в УПЛ. «Минай» сыграл вничью с «Ворсклой»
Команды провели контрольный матч
Фото - ФК Ворскла
В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Ворскла» сыграла вничью с «Минаем».
Футболисты обеих команд старались доказать свою профпригодность тренерским штабам. Однако поединок завершился без забитых мячей.
Отметим, что «Минай» может начать следующий сезон в украинской Премьер-лиге. Клубы элитного дивизиона одобрили возвращение закарпатцев.
«Ворскла» же подписала центрального защитника, забившего 10 мячей в прошедшем сезоне Первой лиги.
Контрольный матч
«Ворскла» – «Минай» 0:0
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