Тухель – о ничьей против «Бернли»: «Мы бы одержали 99 побед в 100 таких матчах»
Определен лучший тренер месяца в АПЛ
Подопечные немецкого специалиста не проиграли ни одного матча в октябре
15:41
Томас Тухель / фото - Getty Images
Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала имя лучшего тренера октября.
Им стал наставник «Челси» Томас Тухель. Под руководством немецкого специалиста лондонцы в прошлом месяце одержали 4 победы в 4-х матчах, забив в общей сложности 13 голов.
В таблице АПЛ «Челси» (26 очков) идет на первом месте, опережая своих ближайших конкурентов «Манчестер Сити» на 3 очка.
Помимо Тухеля, на приз тренеру месяца претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 поражение) и Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 1 победа и 3 ничьих).
Напомним, лучшим игроком месяца стал Мохамед Салах.
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