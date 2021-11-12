Определен лучший тренер месяца в АПЛ

Подопечные немецкого специалиста не проиграли ни одного матча в октябре

Томас Тухель / фото - Getty Images

Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала имя лучшего тренера октября.

Им стал наставник «Челси» Томас Тухель. Под руководством немецкого специалиста лондонцы в прошлом месяце одержали 4 победы в 4-х матчах, забив в общей сложности 13 голов.

В таблице АПЛ «Челси» (26 очков) идет на первом месте, опережая своих ближайших конкурентов «Манчестер Сити» на 3 очка.

Помимо Тухеля, на приз тренеру месяца претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 поражение) и Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 1 победа и 3 ничьих).

Напомним, лучшим игроком месяца стал Мохамед Салах.