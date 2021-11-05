Определились. Экс-наставник «Бернли» и «Борнмута» возглавит «Ньюкасл»

Английский специалист с лета 2020 года находится без клуба







Эдди Хау / Фото - skysports

Английский специалистстанет у руля «Ньюкасла». Об этом сообщает«Сороки» согласовали с 43-летним наставником контракт на 2,5 года.Напомним, что Хау ранее работал в «Бернли» и «Борнмуте», который он покинул летом 2020 года и с тех пор оставался свободным агентом.Отмечается, что новым владельцам «Ньюкасла» понравились взгляды тренера на будущее клуба.«Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в 10 турах.Ранее сообщалось, что испанец