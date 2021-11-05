Эмери – еще один кандидат на пост тренера «Ньюкасла»
Определились. Экс-наставник «Бернли» и «Борнмута» возглавит «Ньюкасл»
Английский специалист с лета 2020 года находится без клуба
07:37
Эдди Хау / Фото - skysportsАнглийский специалист Эдди Хау станет у руля «Ньюкасла». Об этом сообщает Sky Sports.
«Сороки» согласовали с 43-летним наставником контракт на 2,5 года.
Напомним, что Хау ранее работал в «Бернли» и «Борнмуте», который он покинул летом 2020 года и с тех пор оставался свободным агентом.
Отмечается, что новым владельцам «Ньюкасла» понравились взгляды тренера на будущее клуба.
«Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в 10 турах.
Ранее сообщалось, что испанец Унаи Эмери может стать новым наставником «Ньюкасла».
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