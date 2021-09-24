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Определились составы «Колоса» и «Ворсклы» в битве неудачников еврокубков
Обидчик полтавчан в Лиге конференций попытается огорчить ковалевцев
Фото - УПЛ
В стартовом матча девятого тура украинской Премьер-лиги «Колос» примет «Ворсклу». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
И. о. главного тренера ковалевцев Сергей Кузнецов и наставник полтавчан Юрий Максимов определились с составами на данную встречу. Новичок гостей Ранжел начнет игру с первых минут.
Ранее «Колос» и «Ворскла» узнали своих соперников в Кубке Украины. Обе команды, согласно регламенту, стартуют со стадии 1/8 финала, поскольку являются участниками еврокубков текущего сезона.
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