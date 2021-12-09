Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка пройдет 13 декабря

Фото: Sky Sports

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Последней командой стал «Вильярреал», который опередил «Аталанту» в группе в перенесенной игре.

В плей-офф сыграют 16 команд: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все - Англия), «ПСЖ», «Лилль» (оба - Франция), «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг», «Бенфика» (оба - Португалия), «Атлетико», «Реал», «Вильярреал» (все - Испания), «Интер», «Ювентус» (оба - Италия), «Бавария» (Германия) и «Зальцбург» (Австрия).

Австрийцы впервые в своей истории вышли в 1/8 финала.

Жеребьевка пройдет 13 декабря.