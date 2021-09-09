Экс-игрок сборной Украины: «Счет не по игре, Чехия заслуживала большего»
Определился лучший игрок сборной Украины в матче с Чехией по версии болельщиков
Защитник помог команде открыть счет в товарищеской встрече
15:59
Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Александр Тымчик признан лучшим игроком команды в товарищеской игре против Чехии (1:1). Футболист был удостоен приза «Лев матча».
Его обладатель определяется путем голосования среди болельщиков во время поединка. Предпочтение игроку отдал 31% респондентов.
Сразу за ним плотно расположились четверо исполнителей. Вторым стал Виктор Корниенко, забивший с передачи Тымчика (18%). Следом идут Александр Зинченко (14%), Андрей Ярмоленко (14%) и Денис Бойко (11%).
Ранее защитник Тарас Качараба поделился эмоциями в связи с дебютом за сборную Украины.
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