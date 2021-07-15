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Определился соперник «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций

После поражения в гостях финский клуб разнес соперника дома
Футбол Лига конференций UEFA
20:52
Определился соперник «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций
Фото - ФК Ноа

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций «КуПС» на своем поле разгромил «Ноа».

Финской команде нужно было отыгрывать отставание в один мяч после первой встречи. Но им удалось даже больше – снять все вопросы о победителе еще до перерыва. Забили Ниссилы, Каррильо, Удо и Узочукву. В самой концовке встречи счет до неприличного довел Ранжел.

Защитник армянского коллектива Денис Дедечко вывел команду на поле с капитанской повязкой. Украинец провел на поле весь матч.

«КуПС» вышел в следующий раунд. Там команда встретится с полтавской «Ворсклой».

Лига конференций. Первый раунд квалификации, ответный матч

«КуПС» – «Ноа» 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Ниссила, 13, Каррильо, 24, Удо, 36, Узочукву, 39, Ранжел, 89

«КуПС»: Крейдль, Тойвомаки, Томас, Хямяляйнен (Ниба, 77), Узочокву (Ярвинен, 90+2), Поповитч (Себбан, 90+2), Боатенг, Каррильо, Ниссила, Хейнонен (Хаарала, 59), Удо (Ранжел, 59).

«Ноа»: Овчинников, Дедечко, Формигао, Коваленко, Монрой, Эмсис (Шагинян, 65), Оганесян (Оливейра, 46), Гомес (Смирнов, 65), Киреенко (Гиаси, 46), Аветисян, Карапетян (Титов, 65).

Предупреждения: Томас, Узочокву, Поповитч – Гиаси, Коваленко
Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла КуПС (футбол)

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