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Опубликован календарь чемпионата Италии на следующий сезон
Серия А стартует 22 августа
22:34
Руслан Малиновский / Фото: Twitter
Опубликован календарь чемпионата Италии на сезон 2021/22.
Новый чемпионат стартует 22 августа и завершится 22 мая 2022-го года. Отметим, что в 1-м туре чемпион «Интер» сыграет с «Дженоа».
Расклад 1-го тура:
Весь календарь доступен по ссылке.
Напомним, на Евро-2020 больше всего голов забили именно представители Серии А.
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