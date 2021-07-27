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Опять за старое. Рамос вновь травмировался

Центральный защитник повредил икроножную мышцу
Футбол Лига 1 (Франция)
14:25
Опять за старое. Рамос вновь травмировался
Серхио Рамос / Фото: psg.fr

Защитник ПСЖ Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба клуба. Центрбек пропустит предстоящую игру с «Севильей».

35-летний испанец повредил икроножную мышцу. Ожидается, что через неделю Рамос вернутся в общую группу. Отметим, что в последнее время в «Реале» Серхио также был частым гостем лазарета.

ПСЖ усиливается серьезней, чем любой топ-клуб. Если сохранят Мбаппе, то есть огромный шанс на победу в ЛЧ.

Олег Шумейко-младший
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Серхио Рамос ПСЖ

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