Алаба поделился эмоциями от получения номера Рамоса в «Реале»
Опять за старое. Рамос вновь травмировался
Центральный защитник повредил икроножную мышцу
14:25
Серхио Рамос / Фото: psg.fr
Защитник ПСЖ Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба клуба. Центрбек пропустит предстоящую игру с «Севильей».
35-летний испанец повредил икроножную мышцу. Ожидается, что через неделю Рамос вернутся в общую группу. Отметим, что в последнее время в «Реале» Серхио также был частым гостем лазарета.
ПСЖ усиливается серьезней, чем любой топ-клуб. Если сохранят Мбаппе, то есть огромный шанс на победу в ЛЧ.
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