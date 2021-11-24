Ордец – о продлении контракта с российским клубом: «Меня устраивает абсолютно все»

Иван Ордец / фото - ФК Динамо Москва

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал для клубной пресс-службы продление контракта с российской командой:

Мы боремся за самые высокие места, по большому счёту впервые за то время, что я здесь. И, конечно, в этой связи испытываю самые приятные ощущения от пребывания в прекрасном клубе.

Конечно, мне очень хочется выиграть с «Динамо» титул. Повторюсь, у нас все для этого есть».