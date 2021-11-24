Украинский защитник продлил контракт с московским клубом
Ордец – о продлении контракта с российским клубом: «Меня устраивает абсолютно все»
Украинец останется в Москве еще на два года
24 ноября 20:47
Иван Ордец / фото - ФК Динамо Москва
Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал для клубной пресс-службы продление контракта с российской командой:
«Мне было очень приятно, что клуб выступил с предложением о продлении контракта. Конечно, хотел здесь остаться. У нас великолепные болельщики, стадион, база, отличная команда, прекрасный тренерский штаб – меня в «Динамо» устраивает абсолютно все.
Мы боремся за самые высокие места, по большому счёту впервые за то время, что я здесь. И, конечно, в этой связи испытываю самые приятные ощущения от пребывания в прекрасном клубе.
Конечно, мне очень хочется выиграть с «Динамо» титул. Повторюсь, у нас все для этого есть».
Экс-игрок сборной Украины подписал новое двухлетнее соглашение с московской командой.
Ранее Ордец заявлял, что не жалеет о переезде в Россию.
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