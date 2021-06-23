Ордец: «В России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины»

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Москва Иван Ордец рассказал об отношении россиян к сборной Украине.

Приятно, что люди в России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины. Ребята заслужили похвалу и аплодисменты. Но рано радоваться. Я надеюсь, что это только начало, и дальше будет еще лучше. Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация. Они создают хорошие моменты, и с такими командами, которые борются за победу на Евро, моментов много не бывает, их нужно создавать и использовать».