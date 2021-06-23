Агент Милевского не смог найти игроку клуб в Украине
Ордец: «В России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины»
Защитник – о выступлении «сине-желтых» на Евро
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Москва Иван Ордец рассказал об отношении россиян к сборной Украине.
«Можно ли назвать нынешнюю сборную Украины сильнейшей за последние 15 лет? На мой взгляд, да. В настоящее время сборная сильнее, чем раньше. И больше молодых футболистов играет в Европе, чем тогда. Да и футбол изменился за столько лет, игроки его принимают и показывают.
Приятно, что люди в России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины. Ребята заслужили похвалу и аплодисменты. Но рано радоваться. Я надеюсь, что это только начало, и дальше будет еще лучше. Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация. Они создают хорошие моменты, и с такими командами, которые борются за победу на Евро, моментов много не бывает, их нужно создавать и использовать».
Украина еще имеет шансы на плей-офф Евро.
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