Ориховский объявил об уходе из «Колоса»
Ориховский: «Российские клубы предлагали зарплату в четыре раз больше, чем «Рух»
Однако полузащитник проявил принципиальность
22 июля 22:36
Павел Ориховский / Фото: пресс-служба «Руха
Новичок «Руха» Павел Ориховский рассказал, что ему поступали предложения из России с гораздо более выгодными финансовыми условиями:
«Было несколько клубов из России, предлагали условия в четыре раза лучше тех, что были у меня в Колосе. Однако я свой переезд в Россию сразу исключил, поскольку играть в стране, воюющей против твоей страны, которая убивает твоих соотечественников – недопустимо. Это моя жизненная позиция. Также были предложения из других соседних стран, однако я не форсировал событий».
Предыдущим клубом Ориховского был «Колос».
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