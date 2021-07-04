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Остался час. Пикфорд близок к повторению рекорда Касильяса
Испанец сохранял свои ворота сухими на протяжении 5 матчей
Джордан Пикфорд / фото - Getty Images
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Англии провела 5-й «сухой» матч подряд, не пропустив от команды Украины.
Джордан Пикфорд уже повторил рекорд Икера Касильяса из сборной Испании на континентальном первенстве 2012 года. Однако, учитывая экстра-таймы, испанец сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 509 минут.
Голкиперу «Эвертона» до установления нового рекорда осталось продержаться 61 минуту в полуфинале против Дании.
О прекрасной защите англичан высказался также нападающий Харри Кейн.