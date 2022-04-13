Остановленный из-за войны сезон УПЛ еще может быть доигран

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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что лига рассматривает два сценария завершения сезона 2021/22.

Предварительно мы провели переговоры с руководством стадионов, которые находятся на западе страны. Они готовы принять объем всех матчей, но остается открытым вопрос по некоторым клубам, смогут ли они принять участие. Нужно учитывать, что многие клубы отдали своих легионеров в аренду до тридцатого июня на основании соответствующего решения ФИФА. Поэтому также нужно все учесть, чтобы сохранить спортивный принцип, чтобы все клубы, если примется решение о доигрывании, были в оптимальных составах.

– Только при условии участия всех клубов чемпионат будет доигрываться, или возможны ли варианты?

– Я считаю, что чемпионат может быть доигран только при условии, что все клубы будут участвовать. Во всяком случае, окончательное решение должны принять все клубы и после этого его должно утвердить исполнительный комитет УАФ. Только после этого это будет финальное решение