Остап Маркевич: «Лазарет «Мариуполя» почти опустел – хватит пенять на судьбу»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал пресс-службе клуба, в каком состоянии команда подходит к матчу седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

Для нас сейчас главное, это вернуться к нашему стилю игры. Вернем игру – сможем набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Мы упорно работаем над этим. В среду вернулись в Мариуполь пять игроков из юношеской сборной, в четверг приедут Драмбаев и Вьюнник из молодежной сборной. После их возвращения в полном составе будем готовиться к «Колосу».

Конечно, было не совсем удобно тренироваться в усеченном составе. Мы бы хотели, чтобы все ребята принимали участие в тренировочном процессе и отрабатывали необходимые аспекты в игре. Но мы не можем на это пенять. Это сборная Украины! И наши «сборники» обязаны защищать честь нашей страны. Это важно и для нас, и для футболистов.

Мы немного подтянули ребят до оптимальных кондиций. Наш «лазарет» практически опустел. Мы рады этому факту. Чоботенко получил тяжелую травму в Кропивницком. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Плюс Очеретько испытывает еще небольшой дискомфорт и его участие в этой игре под вопросом.