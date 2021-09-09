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Остап Маркевич: «Лазарет «Мариуполя» почти опустел – хватит пенять на судьбу»

Тренер «азовцев» надеется, что команда сможет улучшить свое положение
Футбол Украинская Премьер-лига
9 сентября 22:59
Остап Маркевич: «Лазарет «Мариуполя» почти опустел – хватит пенять на судьбу»
Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал пресс-службе клуба, в каком состоянии команда подходит к матчу седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

От матча с «Колосом», в первую очередь, ожидаем хорошего футбола и набранных очков. Будет серьезный поединок. По-другому сейчас не бывает. В целом ничего не волнует. Хватит нам, наверное, пенять на судьбу. Все нормально. Мы готовимся и, уверен, мы должны исправить и игру, и результат. Посмотрим, как сложится игра.

Для нас сейчас главное, это вернуться к нашему стилю игры. Вернем игру – сможем набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Мы упорно работаем над этим. В среду вернулись в Мариуполь пять игроков из юношеской сборной, в четверг приедут Драмбаев и Вьюнник из молодежной сборной. После их возвращения в полном составе будем готовиться к «Колосу».

Конечно, было не совсем удобно тренироваться в усеченном составе. Мы бы хотели, чтобы все ребята принимали участие в тренировочном процессе и отрабатывали необходимые аспекты в игре. Но мы не можем на это пенять. Это сборная Украины! И наши «сборники» обязаны защищать честь нашей страны. Это важно и для нас, и для футболистов.

Мы немного подтянули ребят до оптимальных кондиций. Наш «лазарет» практически опустел. Мы рады этому факту. Чоботенко получил тяжелую травму в Кропивницком. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Плюс Очеретько испытывает еще небольшой дискомфорт и его участие в этой игре под вопросом.

Ранее матч «Мариуполь» – «Шахтер» был перенесен в неожиданное место.

Сергей Стаднюк
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Теги

Мариуполь Остап Маркевич Колос

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