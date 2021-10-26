Остап Маркевич: «Постараемся дать бой «Динамо», но нужно усиление»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от противостояния с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины и 13-м туре УПЛ. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Будем ли играть от обороны – посмотрим. Это будут интересные игры. Путь выхода из текущей ситуации один – это победы! Я действительно общался с руководством и мы пришли к такому пункту, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться.