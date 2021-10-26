Экс-игрок «Динамо» и «Карпат»: «Было приятно узнать, что мной заинтересована «Барселона»
Остап Маркевич: «Постараемся дать бой «Динамо», но нужно усиление»
Команды проведут сразу два матча за короткий промежоток времени
Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от противостояния с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины и 13-м туре УПЛ. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Мы постараемся дать бой в двух играх. Для этого же и существует футбол – чтобы играть до конца в каждой игре. Мы будем играть на победу в двух играх. В составе будут изменения. Это естественно и логично. Играть через два дня следующий матч – тяжело. И, безусловно, мы этот фактор учтем и внесем коррективы в тактику на каждую игру и стратегию двух игр. Будем думать.
Будем ли играть от обороны – посмотрим. Это будут интересные игры. Путь выхода из текущей ситуации один – это победы! Я действительно общался с руководством и мы пришли к такому пункту, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться.
Ранее экс-защитник сборной Украины Юрий Сак предположил, что «Мариуполь» и «Черноморец» будут биться с «Динамо» и «Шахтером» в кубке.
Комментарии 0