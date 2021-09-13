Остап Маркевич: «У «Мариуполя» были матчи и получше в этом сезоне»

Остап Маркевич / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» первую для его подопечных победу в сезоне в матче седьмого тура УПЛ против «Колоса» (3:1).

Если три гола забиваются в похожем стиле, то это не может быть случайностью. Мы тренируем эти аспекты. У наших футболистов есть возможности, которые мы пытаемся использовать, – скорость и контратаки.