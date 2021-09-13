«Мариуполь» добыл первую победу в сезоне УПЛ, на выезде переиграв «Колос»
Остап Маркевич: «У «Мариуполя» были матчи и получше в этом сезоне»
Тренер «азовцев» прокомментировал первую победу в чемпионате во встрече с «Колосом»
13 сентября 08:19
Остап Маркевич / Фото - Футбол 1/2/3
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» первую для его подопечных победу в сезоне в матче седьмого тура УПЛ против «Колоса» (3:1).
Я бы не сказал, что это лучшая игра моей команды в сезоне. Если рассматривать матч в контексте бойцовских качеств и характера, то, возможно, да. Но если рассматривать в контексте футбола, который мы продемонстрировали, то, конечно, были игры и получше. Сейчас для нас аспект бойцовских качеств выходит на первый план.
Если три гола забиваются в похожем стиле, то это не может быть случайностью. Мы тренируем эти аспекты. У наших футболистов есть возможности, которые мы пытаемся использовать, – скорость и контратаки.
Ранее Маркевич сообщил, что Лазарет «Мариуполя» почти опустел.
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