Осторожно, ненормативная лексика. Милевского и его экс-агента задержали в киевском ресторане

Правда, все похоже на постановку

Фото: Instagram

Бывшего футболиста «Динамо» Артема Милевского задержали в киевском ресторане Boho. Вместе с Милевским был и Александр Панков, его бывший агент.

Отметим, что видео очень похоже на постановочное. Люди в форме с нашивками «СБУ» вели себя крайне агрессивно и использовали ненормативную лексику, что не свойственно органам правопорядка при выполнении служебных заданий.

Ранее Милевский назвал сильнейшего футболиста Украины.