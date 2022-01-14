«Дженоа» может дать Шевченко еще один шанс

Пока украинца не уволят

Фото: Genoa

«Дженоа» может дать еще один шанс главному тренеру Андрею Шевченко.

В клубе не уверены на счет назначения вместо украинца Бруно Лабаддии. Руководство предоставит Шевченко еще один матч, сообщает Il Secolo XIX.

Вероятно, он будет руководить командой в матче Серии А против «Фиорентины» 17 января после чего определится его дальнейшая судьба.

Сообщалось, что Шевченко и его штабу заплатят 20 миллионов евро за разрыв контракта.

Накануне, его команда вылетела из Кубка Италии, проиграв «Милану» в дополнительное время.