«Дженоа» рассматривает трансфер еще одного форварда
«Дженоа» может дать Шевченко еще один шанс
Пока украинца не уволят
14 января 22:10
Фото: Genoa
«Дженоа» может дать еще один шанс главному тренеру Андрею Шевченко.
В клубе не уверены на счет назначения вместо украинца Бруно Лабаддии. Руководство предоставит Шевченко еще один матч, сообщает Il Secolo XIX.
Вероятно, он будет руководить командой в матче Серии А против «Фиорентины» 17 января после чего определится его дальнейшая судьба.
Сообщалось, что Шевченко и его штабу заплатят 20 миллионов евро за разрыв контракта.
Накануне, его команда вылетела из Кубка Италии, проиграв «Милану» в дополнительное время.
Комментарии 0