«На волоске». Итальянская пресса не порадовала прогнозом на будущее Шевченко в «Дженоа»
Шевченко получил еще одного нового игрока – на этот раз из «Ромы»
Калафьори перешел в «Дженоа»
14 января 14:54
Риккардо Калафьори / Фото: пресс-служба Дженоа
Вингер «Ромы» Риккардо Калафьори стал футболистом «Дженоа», сообщает пресс-служба «грифонов».
Калафьори арендован «Дженоа» до конца сезона. Игрок выбрал себе 16-й номер.
В нынешнем сезоне за «Рому» у 19-летнего Калафьори 9 матчей и 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» нашел еще одного кандидата на замену Андрею Шевченко в случае его увольнения.
В последнем матче «Дженоа» уступила «Милану» (1:3) в Кубке Италии.
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