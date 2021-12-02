От «Олимпика» до «Тоттенхэма» – известны подробности сотрудничества Яя Туре со «шпорами»

Ивуариец сделает вклад в будущее английской команды

Яя Туре / Фото - Sky Sports

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре будет сотрудничать с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Sky Sports.

Пока ивуариец не подписывал официальных соглашений со «шпорами». Однако экс-хавбек будет работать с академией клуба.

Боссы английского клуба предоставили Туре возможность стажироваться. Так он будет помогать менеджеру академии Дину Рэстрику и руководителю тренерского отдела Крису Пауэллу.

Ранее сообщалось, что ивуариец работает над получением тренерской лицензии категории A от UEFA.