Легендарный экс-хавбек «Металлурга» был замечен на тренировке «Тоттенхэма»
От «Олимпика» до «Тоттенхэма» – известны подробности сотрудничества Яя Туре со «шпорами»
Ивуариец сделает вклад в будущее английской команды
17:25
Яя Туре / Фото - Sky Sports
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре будет сотрудничать с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Sky Sports.
Пока ивуариец не подписывал официальных соглашений со «шпорами». Однако экс-хавбек будет работать с академией клуба.
Боссы английского клуба предоставили Туре возможность стажироваться. Так он будет помогать менеджеру академии Дину Рэстрику и руководителю тренерского отдела Крису Пауэллу.
Ранее сообщалось, что ивуариец работает над получением тренерской лицензии категории A от UEFA.
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