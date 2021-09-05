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Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда

Болгария обыграла Литву, а Исландия с Северной Македонией поделили очки
Футбол Чемпионат мира по футболу
5 сентября 21:13
Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
фото - The Telegraph

В квалификационном матче чемпионата мира 2022 Англия на своем поле принимала «Андорру».

Для хозяев счет в матче открыл Джесси Лингард, забивший первый гол за национальную команду с 2018 года.

Во втором тайме с пенальти счет удвоил Харри Кейн. Вскоре Лингард дублем довел счет до разгромного, а точку в игре поставил Букайо Сака.

Англия – Андорра 4:0

Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72 (пен.), Сака, 85

Англия: Джонстон, Мингз, Джеймс (Грилиш, 62), Коуди, Александер-Арнолд, Лингард, Беллингем (Маунт, 62), Сака, Хендерсон, Триппьер, Бэмфорд (Кейн, 62).

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Гарсия, Сан-Николас (Сервос, 86), Рубио (Гарсия Реном, 74), Ребес, Валес, Санчес (Рикард, 66), Рубио, Вьейра (Лима, 86), Клементе (Мартинес, 75).

Предупреждения: Валес (38), Ребес (45), Рубио (64), Гарсия (71), Мингз (83), Рикард (88), Рубио (90).

Исландия – Северная Македония 2:2

Голы: Бьярнасон, 78, Гудьонсен, 84 – Велкоски, 11, Алиоски, 54.

Исландия: Рунарссон, Сайварссон, Бьярнасон, Арнасон, Тораринссон (Скуласон, 67), Бьярнасон, Йоуханнессон (Гудьонсен, 82), Гудмундссон, Бальдурссон (Хельгасон, 60), Андерсон (Торстейнссон, 60), Кьяртанссон (Сигурдссон, 60).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Велкоски (Ристевски, 90), Алиоски, Элмаз, Спировски, Костадинов (Яхович, 80), Барди (Трайковски, 72), Чурлинов, Ристовски (Аврамовски, 80).

Предупреждения: Сайварссон (41), Ристовски (56), Гудмундссон (56), Яхович (89), Спировски (90).

Болгария – Литва 1:0

Голы: Броя, 87

Болгария: Бериша, Исмайли, Гимшити, Кумбула, Дока (Ходжалари, 78), Гьясула, Траши (Роши, 46), Байрами (Лячи, 63), Абраши (Чекичи, 69), Узуни, Баляй (Броя, 78).

Литва: Гулачи (Дибус, 46), Ланг, Фиола, Салаи, Ботка (Варга, 88), Газдаг (Шаллои, 67), Кляйнхайслер (Николич, 90), Собослаи, Надь, Шаллаи (Хан, 89), Орбан.

Предупреждения: Гьясула (78), Орбан (80), Чекичи (90), Броя (90).


Павел Харченко
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Теги

сборная Англии (футбол) сборная Северной Македонии (футбол) сборная Исландии (футбол)

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