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Отбор на ЧМ-2022. Германия забила девять Лихтенштейну, Португалия потеряла очки с Ирландией

Испания скромно победила Грецию
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:30
Отбор на ЧМ-2022. Германия забила девять Лихтенштейну, Португалия потеряла очки с Ирландией
Фото: Getty Images

Вашему вниманию главные матчи вечера в отборе на чемпионат мира-2022.

Мальта – Хорватия 1:7

Голы: Брозович, 31, автогол – Перишич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашалич, 39, Модрич, 45, Маер, 47, 65, Крамарич, 53

Мальта: Бонелло, Аттард, Аджиус, Пепе, Шоу (Микаллеф, 83), Кристенсен (Пизани, 46), Камензули, Мбонг (Димек, 69), Теума (Гийомье, 63), Дегабриэле, Монтебелло (Сатариано, 62).

Хорватия: Грбич, Гвардиол, Юранович, Чалета-Цар, Соса, Брозович (Якич, 46), Пашалич (Ливая, 62), Маер, Модрич (Влашич, 54), Перишич (Оршич, 54), Крамарич (Петкович, 54).

Предупреждение: Пепе (79).

Словакия – Словения 2:2

Голы: Дуда, 58, пен, Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62

Словакия: Родак, Пекарик (Боженик, 88), Голубек, Шкриньяр, Шатка, Гамшик (Дуда, 46), Лоботка, Мак (Суслов, 71), Беро (Стрелец, 71), Гараслин (Йирка, 65), Альмаши.

Словения: Облак, Блажич, Стоянович, Балковец, Мевля, Ловрич, Штулац, Иличич (Рогель, 85), Зайц (Врховец, 71), Вербич (Карничник, 59), Шпорар.

Предупреждения: Альмаши (20), Блажич (27), Пекарик (30), Стоянович (80).

Удаление: Блажич (57).

Ирландия – Португалия 0:0

Ирландия: Базуну, Стивенс (Макклейн, 78), Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт (Ида, 61), Хендрик (Хурихэйн, 79), Огбене (Кин, 90), Каллен, Коулмэн, Робинсон.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Диогу Далот, Пепе, Матеуш Нунеш (Моутинью, 57), Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш (Саншеш, 75), Гедеш (Рафаэл Леау, 56; Фонте, 83), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.

Предупреждения: Огбене (29), Коулмэн (54), Данилу Перейра (70), Пепе (72), Робинсон (90).

Удаление: Пепе (81).

Греция – Испания 0:1

Гол: Сарабия, 26, пен

Греция: Влаходимос, Цимикас, Гутас, Яннулис (Лимниос, 67), Андруцос, Бухалакис (Пелкас, 78), Манталос, Масурас (Цолис, 46), Сиопис, Цавелас, Павлидис (Дувикас, 46).

Испания: Унаи Симон, Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес (Аспиликуэта, 89), Гави (Бускетс, 65), Родри, Коке, Сарабия (Ольмо, 57), Мората (Форнальс, 65), де Томас (Родриго, 57).

Предупреждения: Сиопис (33), Сарабия (48), Цимикас (54), Гутас (59), Карвахаль (78), Цавелас (90).

Германия – Лихтенштейн 9:0

Голы: Гюндоган, 11, пен, Кауфманн, 20, автогол, Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89, автогол

Германия: Нойер, Рюдигер, Керер (Гинтер, 72), Гюнтер, Баку, Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер, Хофманн (Нмеча, 46).

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель, Зеле (Бюхель, 84), Вольфингер (Брэндле, 83), Хаслер, Фроммельт, Саланович (Грюненфельдер, 69), Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).

Предупреждение: Рюдигер (38).

Удаление: Хофер (9).

Напомним, вчера Украина также проводила свой матч, но товарищеский. Команда Александра Петракова классно играла против Болгарии, но победить не сумела (1:1).

Петр Приходько
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Теги

сборная Германии (футбол) сборная Португалии (футбол)

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