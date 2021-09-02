Отбор на ЧМ-2022. Норвегия отобрала очки у Нидерландов, Хорватия не сумела обыграть Россию
Вашему вниманию результаты вчерашних матчей отбора на ЧМ-2022.
Норвегия – Нидерланды 1:1
Голы: Холанд, 20 – Классен, 36
Норвегия: Хансен, Ханче-Ольсен, Страннберг, Педерсен (Рюэрсон, 59), Мелинг, Эдегор, Хеуге (Дэли, 59), Торсбю, Эльюнусси, Норманн (Берг, 68), Холанд.
Нидерланды: Бейло, де Врей, Блинд, Тимбер (Думфрис, 90), ван Дейк, Вейналдум, Классен, Гакпо, де Йонг, Бергейс (Мален, 46), Депай.
Предупреждения: Блинд (18), Эльюнусси (25), Торсбю (43), Эдегор (61), Мален (90).
Турция – Черногория 2:2
Голы: Ундер, 9, Языджи, 30 – Марушич, 40, Радунович, 90+2
Турция: Байындыр, Айхан, Демирал, Челик, Мюльдюр, Чалханоглу, Языджи (Кекчю, 66), Ундер (Унал, 82), Йокушлу (Озтюрк, 82), Йылмаз, Караман (Актюркоглу, 75).
Черногория: Миятович, Томашевич (Радунович, 65), Вешович, Вуячич, Марушич, Косович (Раичкович, 57), Хакшабанович (Осмайич, 78), Божович (Иванович, 66), Шчекич, Савич, Джурджевич.
Предупреждения: Ундер (37), Чалханоглу (48), Божович (56), Челик (77), Джурджевич (80), Вуячич (86), Савич (87), Йылмаз (90).
Дания – Шотландия 2:0
Голы: Васс, 14, Мэле, 15
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Кьер, Васс (Ларсен, 85), Дамсгор (Линдстрем, 90), Дилэйни (Нергор, 85), Ольсен (Дарами, 85), Хейбьерг, Мэле, Поульсен (Винд, 68).
Шотландия: Гордон, Тирни, Хэнли, Маккенна (Дайкс, 46), Робертсон, Маклин (Тернбулл, 85), Гилмор (Фергюсон, 90), Фрэйзер, Макгрегор, Купер, Адамс (Кристи, 71).
Россия – Хорватия 0:0
Россия: Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес (Самошников, 78), Захарян (Черышев, 70), Баринов, Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Миранчук (Заболотный, 46), Головин.
Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар (Шкорич, 84), Ловрен, Юранович, Соса, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Брозович, Влашич, Перишич (Ливая, 74), Крамарич (Оршич, 74).
Предупреждения: Баринов (35), Черышев (90).
Словения – Словакия 1:1
Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 32
Словения: Облак, Балковец, Стоянович, Мевля, Блажич, Штулац (Горенц-Станкович, 70), Зайц (Гнезда-Черин, 70), Ловрич (Бийол, 83), Иличич, Шешко (Шпорар, 83), Млакар (Чрнигой, 57).
Словакия: Родак, Шкриньяр, Шатка, Голубек, Пекарик, Лоботка, Гамшик, Куцка (Дуда, 90), Вайсс (Мак, 64), Шранц (Стрелец, 76), Боженик (Косцелник, 76).
Предупреждения: Иличич (66), Шранц (73), Гнезда-Черин (90), Дуда (90).
Напомним, сборная Украины потеряла очки в матче с Казахстаном (2:2).