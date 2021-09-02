Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Отбор на ЧМ-2022. Норвегия отобрала очки у Нидерландов, Хорватия не сумела обыграть Россию

Турция потеряла победу над Черногорией
Футбол В Европе
2 сентября 08:26
Отбор на ЧМ-2022. Норвегия отобрала очки у Нидерландов, Хорватия не сумела обыграть Россию
Фото: пресс-служба сборной Норвегии

Вашему вниманию результаты вчерашних матчей отбора на ЧМ-2022.

Норвегия – Нидерланды 1:1

Голы: Холанд, 20 – Классен, 36

Норвегия: Хансен, Ханче-Ольсен, Страннберг, Педерсен (Рюэрсон, 59), Мелинг, Эдегор, Хеуге (Дэли, 59), Торсбю, Эльюнусси, Норманн (Берг, 68), Холанд.

Нидерланды: Бейло, де Врей, Блинд, Тимбер (Думфрис, 90), ван Дейк, Вейналдум, Классен, Гакпо, де Йонг, Бергейс (Мален, 46), Депай.

Предупреждения: Блинд (18), Эльюнусси (25), Торсбю (43), Эдегор (61), Мален (90).

Турция – Черногория 2:2

Голы: Ундер, 9, Языджи, 30 – Марушич, 40, Радунович, 90+2

Турция: Байындыр, Айхан, Демирал, Челик, Мюльдюр, Чалханоглу, Языджи (Кекчю, 66), Ундер (Унал, 82), Йокушлу (Озтюрк, 82), Йылмаз, Караман (Актюркоглу, 75).

Черногория: Миятович, Томашевич (Радунович, 65), Вешович, Вуячич, Марушич, Косович (Раичкович, 57), Хакшабанович (Осмайич, 78), Божович (Иванович, 66), Шчекич, Савич, Джурджевич.

Предупреждения: Ундер (37), Чалханоглу (48), Божович (56), Челик (77), Джурджевич (80), Вуячич (86), Савич (87), Йылмаз (90).

Дания – Шотландия 2:0

Голы: Васс, 14, Мэле, 15

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Кьер, Васс (Ларсен, 85), Дамсгор (Линдстрем, 90), Дилэйни (Нергор, 85), Ольсен (Дарами, 85), Хейбьерг, Мэле, Поульсен (Винд, 68).

Шотландия: Гордон, Тирни, Хэнли, Маккенна (Дайкс, 46), Робертсон, Маклин (Тернбулл, 85), Гилмор (Фергюсон, 90), Фрэйзер, Макгрегор, Купер, Адамс (Кристи, 71).

Россия – Хорватия 0:0

Россия: Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес (Самошников, 78), Захарян (Черышев, 70), Баринов, Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Миранчук (Заболотный, 46), Головин.

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар (Шкорич, 84), Ловрен, Юранович, Соса, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Брозович, Влашич, Перишич (Ливая, 74), Крамарич (Оршич, 74).

Предупреждения: Баринов (35), Черышев (90).

Словения – Словакия 1:1

Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 32

Словения: Облак, Балковец, Стоянович, Мевля, Блажич, Штулац (Горенц-Станкович, 70), Зайц (Гнезда-Черин, 70), Ловрич (Бийол, 83), Иличич, Шешко (Шпорар, 83), Млакар (Чрнигой, 57).

Словакия: Родак, Шкриньяр, Шатка, Голубек, Пекарик, Лоботка, Гамшик, Куцка (Дуда, 90), Вайсс (Мак, 64), Шранц (Стрелец, 76), Боженик (Косцелник, 76).

Предупреждения: Иличич (66), Шранц (73), Гнезда-Черин (90), Дуда (90).

Напомним, сборная Украины потеряла очки в матче с Казахстаном (2:2).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Нидерландов (футбол) сборная России (футбол) сборная Турции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер сборной Хорватии: «Россия сыграла отлично против нас»
Тренер сборной Хорватии: «Россия сыграла отлично против нас»
Футбол В Европе
2 сентября 10:46

Новости: Футбол

Украина сыграет домашний матч с Францией в выездной форме
Украина сыграет домашний матч с Францией в выездной форме
Сборная Украины
11:44
В заявке сборной Франции 11 изменений по сравнению с первым матчем против Украины
В заявке сборной Франции 11 изменений по сравнению с первым матчем против Украины
Сборная Украины
11:32
Петраков убрал еще одного игрока. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
Петраков убрал еще одного игрока. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
Сборная Украины
11:22
Калиниченко: «Жду осторожной игры от матча Украина – Франция, но команды будут забивать»
Калиниченко: «Жду осторожной игры от матча Украина – Франция, но команды будут забивать»
Сборная Украины
09:41
Камавинга отправит в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией
Камавинга отправит в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией
Примерa (Испания)
09:22
Пьянич: «Куман не уважал меня, я ему просто не понравился»
Пьянич: «Куман не уважал меня, я ему просто не понравился»
Примерa (Испания)
09:03
Сегодня сборная Украины сыграет против Франции в Киеве
Сегодня сборная Украины сыграет против Франции в Киеве
Сборная Украины
08:51
Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»
Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»
Примерa (Испания)
08:37
Шевченко: «Судья просто не дал сыграть Судакову и Тымчику на Евро»
Шевченко: «Судья просто не дал сыграть Судакову и Тымчику на Евро»
Сборная Украины
08:23
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
53
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
07:17
14
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
18
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15:25
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
15:55
Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция
18:00
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Франция. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Франция. Онлайн трансляция
21:45
Джош Уоррингтон vs Маурисио Лара. Онлайн трансляция
WEB
Джош Уоррингтон vs Маурисио Лара. Онлайн трансляция
22:00
Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
WEB
Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
5 сентября 06:00
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
WEB
TV
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
5 сентября 10:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
5 сентября 16:50
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00