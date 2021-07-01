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Отец Довбика: «Артем не переедет в российский чемпионат»

Форвард не станет для Украины вторым Ракицким
Футбол Евро-2020
19:35
Отец Довбика: «Артем не переедет в российский чемпионат»
Артем Довбик / фото - Eurosport

Нападающий Артем Довбик, выйдя на замену в дополнительном тайме матча Швеция – Украина, забил победный гол на 121-й минуте и отправил Украину в 1/4 Евро-2020. Отец форварда прокомментировал возможность переезда его сына в чемпионат России:

В российский чемпионат Артем точно не переедет.

Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы».

«

Послематчевое интервью Довбика на русском языке вызвало волну негодований среди украинских фанатов. Но главное одно – Артем забил гол за сборную в самый ответственный момент и подарил всей Украине невероятные эмоции.

Теперь подопечных Андрея Шевченко ждет непростой матч с Англией, который состоится уже в субботу на «Олимпийском» стадионе в Риме.

Напомним, вратарь англичан рассказал, какого украинского игрока нужно опасаться.

Источник: Спорт-Экспресс Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Артем Довбик

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