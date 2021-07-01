Отец Довбика: «Артем не переедет в российский чемпионат»

Форвард не станет для Украины вторым Ракицким

Артем Довбик / фото - Eurosport

Нападающий Артем Довбик, выйдя на замену в дополнительном тайме матча Швеция – Украина, забил победный гол на 121-й минуте и отправил Украину в 1/4 Евро-2020. Отец форварда прокомментировал возможность переезда его сына в чемпионат России:

В российский чемпионат Артем точно не переедет. Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы».

Послематчевое интервью Довбика на русском языке вызвало волну негодований среди украинских фанатов. Но главное одно – Артем забил гол за сборную в самый ответственный момент и подарил всей Украине невероятные эмоции.

Теперь подопечных Андрея Шевченко ждет непростой матч с Англией, который состоится уже в субботу на «Олимпийском» стадионе в Риме.

Напомним, вратарь англичан рассказал, какого украинского игрока нужно опасаться.